Karayipler'de sert mercan örtüsü 1980-2024 döneminde yüzde 48 azaldı

Karayipler'deki mercan resiflerinde sert mercan örtüsünün 1980-2024 döneminde yaklaşık yüzde 48 azaldığı belirlendi.

Küresel Mercan Resifi İzleme Ağı, 44 ülke ve bölgeden 300'den fazla bilim insanının katkısıyla hazırladığı Karayipler'deki mercanların durumuna ilişkin raporunu yayımladı.

Raporda, yaklaşık 40 yıl önce dalgıçların rengarenk ve yüzlerce türü barındıran canlı bir ekosistemle karşılaştığı belirtilerek, bugün mercanların büyük kısmının beyazlayarak öldüğü ifade edildi.

Karayip bölgesindeki mercan resiflerinin 24 bini aşkın kilometrekarelik alanı kapladığı aktarılan raporda, 1985-2024 döneminde iklim değişikliğinin de etkisiyle Karayipler'deki mercan resifi alanlarında ortalama deniz yüzeyi sıcaklığının 1,07 santigrat derece arttığı vurgulandı.

Raporda, sert mercan örtüsünün 1980-2024 döneminde yüzde 48 azaldığına dikkat çekilerek, mercanların gerilediği alanlarda makroalglerin yüzde 84,8 arttığı belirlendi.

Çalışmanın yazarlarından Dr. Jeremy Wicquart, bölgede 2023-2024 döneminde "şimdiye kadar kaydedilen en yıkıcı termal stresin" yaşandığını ve bunun mercan örtüsünde bir yılda yüzde 16,9'luk düşüşe yol açtığını söyledi.

Wicquart, bu konuda çözüme ulaşmanın da mümkün olduğunu vurguladı.

"Denizin mimarı" olarak da adlandırılan mercanlar, deniz canlılarının yaklaşık yüzde 25'ine ev sahipliği yapan dev yapıları oluşturuyor. Ancak tekrarlayan ağarma olayları, canlı renklerle kaplı mercan alanlarını hızla beyaza çeviriyor.