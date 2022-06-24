Karayipler'de "dünyanın en büyük bakterisi" keşfedildi - Haberler

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Karayipler'de "dünyanın en büyük bakterisi" keşfedildi

AA - Saadet Firdevs Aparı - Güncel
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Karayipler'de 'dünyanın en büyük bakterisi' keşfedildi

Bilim insanları, Karayipler'deki mangrov bataklığında "dünyanın en büyük bakterisini" keşfetti.

Bilim insanları, Karayipler'deki mangrov bataklığında "dünyanın en büyük bakterisini" keşfetti.

Normal şartlarda mikroskobik ortamlarda görüntülenen bakterilerden farklı olarak yaklaşık bir insan kirpiği boyunda olan bu bakterinin çıplak gözle görülebildiği belirtildi.

Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı'nda deniz biyoloğu Jean-Marie Volland, yaklaşık olarak insan kirpiği büyüklüğündeki ince beyaz bakterinin "bugüne kadar bilinen en büyük bakteri" olduğunu söyledi.

Keşfi ilk yapan bilim insanı Olivier Gros, 2009'da Guadeloupe Takımadaları'ndaki mangrov yapraklarına tutunan bakterinin ilk örneğini buldu.

Büyük boyutu nedeniyle ilk görüşte bakteri olduğu anlaşılmadı ancak daha sonra yapılan incelemeler, organizmanın tek bir bakteri hücresi olduğunu ortaya çıkardı.

Gros, bataklıkta istiridye kabuklarına, kayalara ve cam şişelere bağlı bakteri buldu.

Bakteri hakkındaki araştırmalara devam eden araştırmacılar, hücrenin bakteriler için alışılmadık bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Araştırmacılar, bakterinin neden bu kadar büyük olduğundan emin olmadıklarını aktardı.

Araştırmanın yazarlarından Volland, bunun daha küçük organizmalar tarafından yenmesini önlemeye yardımcı olacak bir adaptasyon olabileceğini öne sürdü.

Keşfin detayları, Science dergisinde yayımlandı.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

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