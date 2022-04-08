Erzurum'da 3 firari PKK/KCK hükümlüsü yakalandı - Haberler

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Erzurum'da 3 firari PKK/KCK hükümlüsü yakalandı

AA - Sagip Sezginer - Güncel
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Erzurum'da 3 firari PKK/KCK hükümlüsü yakalandı

Erzurum'da "PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

Erzurum'da "PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonrasında, haklarında "PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A, S.Y ve H.G, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, cezaevine gönderildi.

Erzurum'da 3 firari PKK/KCK hükümlüsü yakalandı

AA / Sagip Sezginer - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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