Üye Girişi
Haberler

Karaya oturan restoran vapurun işletmecisine 250 bin TL ceza

Karaya oturan restoran vapurun işletmecisine 250 bin TL ceza
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BARTIN'ın Amasra ilçesi açıklarında çapa atarken karaya oturan restoran vapurun işletmecisine, Amasra Liman Başkanlığı tarafından 250 bin TL idari para cezası uygulandı.

BARTIN'ın Amasra ilçesi açıklarında çapa atarken karaya oturan restoran vapurun işletmecisine, Amasra Liman Başkanlığı tarafından 250 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kastamonu Cide Belediyesi'nden kiralanan 50 metre uzunluğundaki 'Şehit Necati Gürkaya' isimli restoran vapurun çapası fırtınada hasar görünce işletmecisi Amasra Kaymakamlığı'na başvurarak çapasını düzeltmek için hareket izni aldı. Büyük Liman'dan çıktıktan sonra yeniden liman içinde çapa atmaya çalışan vapur, kontrolünü kaybedip, kumsala yakın bölgede karaya oturdu. Çevredeki balıkçıların vapuru kumsaldan çıkartma çabaları olumsuz sonuçlanınca bugün Zonguldak Ereğli Limanı'ndan römorkör getirildi. Vapur, bulunduğu yerden kurtarılarak söküm işlemleri için Kastamonu'nun Cide Limanı'na gönderildi. Öte yandan Amasra Liman Başkanlığı, restoran vapur işletmecisine 250 bin TL idari para cezası uyguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Denizcilik Ekonomi Ulaşım Güncel Amasra Hukuk Ceza

İzmir'deki parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti

Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdalesi

 İzmir'deki tüyler ürperten görüntü sonrası valilikten gelen açıklama 'Bugüne kadar neredeydiniz' dedirtti

Korkunç görüntü sonrası İzmir Valiliği'nden açıklama geldi

 İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı

Türkiye'yi ayağa kaldıran video kurgu çıktı, küçük kız koruma altında
Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında

"Şantaj" videosuyla ortalığı karıştıran 18 yaşındaki şahıs gözaltında
CANLI MAÇ İZLE! Beşiktaş-Gaziantep FK Bein Sports 2 canlı izle! Beşiktaş-Gaziantep FK 6 Ekim canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Galatasaray-Alanyaspor Bein Sports 1 canlı izle! GS-Alanyaspor 6 Ekim canlı yayın bilgileri... Beşiktaş ilk 11'ler! Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'i açıklandı mı? Beşiktaş-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray ilk 11'ler! Galatasaray-Alanyaspor maçının ilk 11'i açıklandı mı? Teşkilat full HD bölüm izle! Teşkilat 114. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? Masterchef Canlı İzle! 6 Ekim Masterchef CANLI izle! Masterchef CANLI izleme linki! Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster canlı izleme linki! Kim Milyoner Olmak İster son bölümden neler oldu? Kirli Sepeti full HD bölüm izle! Kirli Sepeti 36. bölüm tek parça izle! Kirli Sepeti son bölüm neler oldu? Güzel Aşklar Diyarı full HD bölüm izle! Güzel Aşklar Diyarı 3. bölüm tek parça izle! Güzel Aşklar Diyarı son bölüm neler oldu? Deha full HD bölüm izle! Deha 3. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI 6 EKİM: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi filmler ve programlar var?
title