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Karavan Tutkunları Ramazan'ın Son İftarında Bilecik'te Buluştu

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Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen karavan tutkunları, Ramazan ayının son iftarını Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir arada yaptı. Katılımcılar, Kınık Köyü'nde düzenlenen organizasyonda doğanın tadını çıkardı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen karavan tutkunlarını son iftarlarını Bilecik'te yaptı

Karavan tutkunlarından ramazanın son iftarında bir araya geldi

Pazaryeri'nde karavan tutkunlarından ramazan buluşması

BİLECİK - Türkiye'nin dört bir yanından gelen karavan tutkunlarını son iftarlarını Bilecik'te yaptı.

Adana, Aydın, Bursa, Eskişehir, İstanbul ve Ankara'dan yola çıkan karavan sahipleri, oluşturdukları özel program kapsamında her gün farklı bir ilde konaklarken, son rotaları rotalarını Bilecik oldu. Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Ramazan ayının son iftarında Türkiye'nin dört bir yanından gelen karavan tutkunlarını ağırladı. Doğası ve huzurlu atmosferiyle çömlekçilik sanatının yaşatıldığı ilçeye bağlı Kınık Köyü'nde kamp kuran karavancılar, iftar saatinde bir araya manevi atmosferini köylü vatandaşlarla birlikte yaşadı.

" Türkiye'den karavancı misafirlerimiz burada ağırladık"

Bilecik Kamp ve Karavan Derneği Başkanı, Figen Çetin, "Mübarek kandil gecesi Pazaryeri'nin Kınık köyünde sevgili Bilecikli Ramazan abimizin iftar yemeğine katıldık. Türkiye'den karavancıları burada ağırladık. Adana'dan, Aydın Çine'den misafirimiz hepimiz" dedi.

"Çeşitli illerden gene karavancıları köyümüzde ağırladık"

Bu tür organizasyonların bölgenin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Kınık Köyü Muhtarı Mehmet Gümüştekin, "Kınık Köyü olarak Ramazan Ceyhan kardeşimin düzenlemiş olduğu iftarda Karavan Derneği, değişik illerde bulunan karavan derneği arkadaşlarımızı köyümüzde ağırladık" dedi.

Karavan tutkunları, Pazaryeri'nin doğal güzellikleri ve misafirperverliği karşısında hayranlıklarını dile getirirken, ilçeye tekrar gelmek istediklerini belirtti.

Karavan Tutkunları Ramazan'ın Son İftarında Bilecik'te Buluştu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - Güncel
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