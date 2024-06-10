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Karavan Dolandırıcılarına Operasyon: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte ilanlarla karavan satışı yaparak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, karavan satışında sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen suç örgütüne yönelik 4 ilde düzenlediği operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında 37 farklı yakalama emri ve 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'nin liderliğini yaptığı suç örgütünü takibe aldı.

Ekipler, örgüt üyelerinin, internet sitelerine verdikleri sahte karavan satışı ilanları aracılığıyla müşterilerle görüşüp kapora ve nakliye ücretleri aldıklarını, paraları başka hesaplara ya da çeşitli kripto para platformlarına aktardıklarını tespit etti.

Kripto para birimlerine çevrilen paraların izinin kaybettirilmeye çalışıldığını, bu yöntemle birçok kişinin dolandırılması sonucu örgüt üyelerinin hesaplarına 5 milyon 500 bin lira para giriş çıkışı gerçekleştiğini belirleyen ekipler, 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ağrı, Balıkesir, İstanbul ve Eskişehir'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan 11 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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