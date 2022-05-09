Karatay Trafik Eğitim Parkı, açılış için gün sayıyor - Haberler

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Karatay Trafik Eğitim Parkı, açılış için gün sayıyor

AA - Melike Keskin - Güncel
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Karatay Trafik Eğitim Parkı, açılış için gün sayıyor

Karatay Belediyesi tarafından Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 8 bin 900 metrekarelik alana inşa edilen Karatay Trafik Eğitim Parkı açılış için gün sayıyor.

Karatay Belediyesi tarafından Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 8 bin 900 metrekarelik alana inşa edilen Karatay Trafik Eğitim Parkı açılış için gün sayıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre 6,2 milyon liraya mal olan Karatay Trafik Eğitim Parkı, simülasyon merkezi, gözetleme kulesi, yürüyüş yolları, trafik eğitim yolları, bisiklet eğitim parkuru, geçit ve kavşaklar, tünel, üst geçit, mini araçlar ile park alanı, yeşil alanlar, peyzaj düzenlemeleri ve dinlenme alanlarıyla eğitim çağındaki çocuklara hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verilecek.

Karatay Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülecek eğitimler sayesinde çocuklarda trafik bilincinin geliştirilmesinin yanı sıra yaya ve araç trafiği ile ilgili olarak da beceri kazandırılması hedefleniyor.

AA / Melike Keskin - Güncel

Üst Geçit, Bisiklet, Tragger, Güncel, Haberler

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