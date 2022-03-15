Karatay Sporlardan gururlandırıcak başarı

BURSA (Bültenler) - Bu kapsamda Karatay Belediyesi Kick Boks Takımı, Çorum'da düzenlenen "Türkiye Okullar Kick Boks Yıldızlar-Küçükler Türkiye Şampiyonası"ndan 4 madalya elde ederken, kulüp bünyesinde faaliyetlerine yeni başlayan Atıcılık (Skeet) Takımı ise, Bursa'da düzenlenen Atıcılık (Skeet) Valilik Kupası'ndan iki madalyayla ayrıldı.

Birçok alanda genç sporcunun yetişerek, düzenlenen müsabakalarda Karatay'ın adını duyuran Karatay Belediyesi Spor Kulübü, başarılarına yenilerini ekledi.

Bu kapsamda Karatay Belediyesi Kick Boks Takımı, 10 ile 13 Mart tarihleri arasında Çorum'da düzenlenen "Türkiye Okullar Kick Boks Yıldızlar-Küçükler Türkiye Şampiyonası"nda mücadele etti. Çorum Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 43 ilden 450 sporcunun katıldığı şampiyonaya Karatay Belediyesi Kick Boks Takımı ise 13 sporcusu katıldı.

KICK BOKS TAKIMI'NDAN 4 MADALYA DAHA

Takım sporcusu Uğur Ali Göksel, "Küçükler" kategorisinde 28 kiloda Point Fighting Türkiye birincisi olarak altın madalya kazanırken; Mustafa Bulut "Küçükler" 32 kiloda Point Fighting Türkiye üçüncüsü, Ahmet Mert Güzel, "Yıldızlar" 42 kiloda Point Fighting Türkiye üçüncüsü ve Nisa Nur Güzelyüzlü de yine "Yıldızlar" 46 kiloda Point Fighting Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya elde ettiler.

ATICILIK'TA İLK MADALYALAR GELDİ

Karatay Belediyesi Spor Kulübü'nün başarı elde ettiği diğer branşı ise Atıcılık (Skeet) oldu. Karatay Belediye spor Kulübü bünyesinde faaliyetlerine yeni başlayan Atıcılık Takımı, katıldığı ilk müsabakalardan derecelerle döndü.

Bursa'da yapılan "Atıcılık Skeet Valilik Kupası"na katılan Karatay Belediyesi Spor Kulübü Atıcılık Takımı, bir altın ve bir gümüş madalya elde etti. Bu kapsamda kulüp sporcularından Salih Hafız altın; Fatih Baran ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

SPORCULARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca takımların elde ettiği başarılar dolayısıyla sporcuları, antrenör ve kulüp yöneticilerini tebrik etti.

Başkan Hasan Kılca, "Karataylı gençlerin spor yapabilmelerine imkan sağlamak amacıyla 2 yıl önce yeniden canlandırdığımız Karatay Belediyesi Spor Kulübümüz, bünyesindeki birbirinden yetenekli ve gayretli sporcularla başarıdan başarıya koşuyor. Hepimizin gururu haline gelen bu çocuklarımızı spora teşvik etmiş ve onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmuş olmak bizler için ayrıca bir mutluluk kaynağı. İlçemizde sporun gelişmesi için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Tüm sporcularımızın her zaman yanındayız. Gerçekleştirilen müsabakalarda elde ettikleri başarılar dolayısıyla tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve kulüp yöneticilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

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