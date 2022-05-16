Karatay Hobi Bahçelerinde ekim başladı - Haberler

Karatay Hobi Bahçelerinde, havaların ısınmasıyla yeni ekim sezonu başladı.

Karatay Belediyesinden yapılan açıklamada, Saraçoğlu ve Karaaslan Üzümcü mahallelerindeki Hobi Bahçeleri sakinlerinin, bahçelerini yeniden düzenleyerek fide ektiği belirtildi.

Açıklamada, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın, şu görüşlerine yer verildi:

"Vatandaşlarımız, Karaaslan Hobi Bahçemizdeki 200'er metrekarelik 252 adet hobi bahçelerini gönüllerince ekip biçiyorlardı. Hemşehrilerimizin hobi bahçelerine olan yoğun talebi dolayısıyla hobi bahçemizi büyütme kararı aldık ve 318 adet parseli daha bahçemize kazandırdık. Böylece Karaaslan Hobi Bahçemizdeki parsel sayısı 570'e çıkarak bahçe 2 kat büyütmüş oldu. Bu bahçemizin hemen karşısında bulunan Saraçoğlu Hobi Bahçemiz ise 531 parselden oluşuyor. Yani toplamda bin 101 adet parsel hobi bahçesiyle Karataylı hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Bahar aylarının şu güzel günlerinde hobi bahçelerimiz için ekim zamanı da geldi."