Karatay hedefiyle "1 Atık Çok Şey Değiştirir" adlı bir yarışma düzenledi - Haberler

Yarışma kapsamında 3 Haziran Cuma gününe kadar en fazla atık getiren 20 kişi bisikletle ödüllendirilecek.

Karatay Belediyesi tarafından, özellikle gelecek nesillerde çevre bilincini oluşturmak ve geri dönüşümü ilçede daha da yaygınlaştırmak amacıyla "Özel Atığın Sıfır Noktalarında" adlı Ödüllü Atık Toplama Yarışması düzenledi.

İŞTE YARIŞMANIN KURALLARI VE AYRINTILAR

"1 Atık Çok Şey Değiştirir" sloganıyla gerçekleştirilen yarışma için atıklar, 3 Haziran Cuma günü saat 18.00'a kadar kabul edilecek. Yarışmanın sonuçları ise, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde açıklanacak. Atıklar; Adalet Parkı, Olimpiyat Parkı, Trafik Eğitim Parkı, Şehit Azam Güdendede Parkı ve Karatay Belediyesi Önü'nde hazırlanan merkezlerde kabul edilecek.

Yarışmacılar, ilk hangi merkeze atığını götürdüyse yarışma süreci boyunca aynı yere atıklarını götürmeleri gerekiyor. Toplanacak atıkların ise ayrıştırılarak getirilmesi gerekiyor. Bu atıkların dışında getirilecek atıklar puan sistemine dahil olmayacak ancak geri dönüşüm için kabul edilecek. Bir kilo kağıt için 20, bir kilo plastik için 30 ve bir kilo metal için de 40 puan olarak hesaplama yapılacak. Yarışma 7 gün sürecek ve en çok puan toplayan ilk 20 kişiye bisiklet hediye edilecek. Yarışmada dereceye giremeyenlerin puanları, Karatay Belediyesi'nin yıl boyu devam edecek "Atığın Sıfır Noktası Projesi"ne dahil edilerek, puan karşılığında belirlenen hediyelerden alabilecek.

HEMŞEHRİLERİMİZİN SIFIR ATIK PROJELERİMİZE OLAN DESTEĞİNİ 5 HAZİRAN'DA ÖDÜLLENDİRMEK İSTEDİK

Konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, tüm Karataylıları yarışmaya katılmaya davet etti. Başkan Hasan Kılca, "Amacımız, özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize doğal kaynakları korunan, çok daha sağlıklı ve tertemiz bir çevreye sahip Karatay bırakmak. Bu hedefle Karatay Belediyesi olarak yarışma düzenleyerek Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm çalışmalarımızda kıymetli hemşehrilerimizin hassasiyetiyle ulaştığımız başarıyı 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde ödüllendirmek istedik" dedi.

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