Karatay'da Yaya Kazası: 65 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Konya'nın Karatay ilçesinde, bir ticari aracın çarptığı 65 yaşındaki Hasan Bülbül kaza sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından sürücünün kimliğini belirlemek için polis çalışmalarını sürdürüyor.
Konya'nın Karatay ilçesinde, ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Ahmet Hamdi Göğüş Caddesi'nde plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Bülbül'e (65) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Bülbül'ün naaşı, cenaze aracıyla morga kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazanın ardından olay yerinden kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel