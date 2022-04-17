Karatay'da ramazan davulcuları klasik arabalarla vatandaşı sahura kaldırıyor

KARATAY, KONYA (AA) - Karatay Belediyesi, ramazanın maneviyatını yaşatmak amacıyla ilçe genelinde birçok etkinlik yapıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Ramazan Davulcusu Araç"ın mani ve davul sesiyle sokaklarda dolaştığı belirtildi.

Ramazan davulcuları yerine ses sistemi ve üzerlerine de davul yerleştirilen iki klasik aracın ramazan davulcusu hizmeti verdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ramazan ayının maneviyatı ile ruhuna uygun bir şekilde süslenen arabalardan yükselen davul ve mani sesleri, ramazanın ilk gününden beri Karatay'ın tüm sokaklarında yankılanıyor. Karatay Belediyesi personeli de ramazan boyunca araçlarla mahalle mahalle, sokak sokak dolaşarak iftara yetişemeyenler için hazırlanan iftariyelikleri ikram ediyor. Teravih öncesi ve sonrasında ise camilere gelen çocuklara çeşitli hediyeler de veriliyor."

Açıklamada, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın şu ifadelerine yer verildi:

"Kadim medeniyetimize ait pek çok kültürel değeri yaşatmak ve geleceğe aktarmak adına yerel yönetimler olarak bizlere de önemli görevler düşüyor ve bu noktada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Geçmişimizle aramızdaki bağları daha da sağlamlaştırmak öncelikli görevlerimiz arasında bulunuyor. Bu kapsamda kültürel değerlerimiz arasında önemli bir yer tutan ramazan davulu geleneğini sürdürüyor ve günümüze taşıyoruz. Paylaşmanın ve yardımlaşmanın doruk noktaya ulaştığı bu mübarek günlerde hemşehrilerimiz için gayret etmeye devam edeceğiz."