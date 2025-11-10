Karatay'da Oyuncak ve Kitap Paylaşım Kumbarası Projesi Başlatıldı

Karatay Belediyesi Gençlik Meclisi, kullanılmayan oyuncak ve çocuk kitaplarının ihtiyaç sahibi miniklere ulaştırılması amacıyla "Oyuncak ve Kitap Paylaşım Kumbarası" projesini başlattı.

Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, proje kapsamında, çocuk kitapları ve oyuncaklar, ilçenin belirlenen noktalarındaki kumbaralara bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada Adalet Parkı, Hoş Kubbe Kütüphanesi ve Trafik Eğitim Parkı'na yerleştirilen paylaşım kumbaralarına bırakılan oyuncak ve kitapların, düzenli olarak kontrol edilerek temiz, güvenli ve kullanıma uygun şekilde Gençlik Meclisi gönüllüleri tarafından çocuklara ulaştırılacağı aktarıldı.

Açıklamada ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, paylaşım kumbaralarının şehirdeki sosyal yardımlaşma anlayışına yeni bir bakış kazandıracağını ifade etti.

Kullanılmayan oyuncak ve kitapların, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmasıyla hem israfın önüne geçildiğini hem de çocukların eğitim ve oyun ihtiyaçlarının karşılandığını aktaran Kılca, ekonomik imkanları kısıtlı ailelerin yükünü hafifleten bu çalışmayı önemsediklerini belirtti.