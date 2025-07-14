Karatay'da Motosiklet-Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Konya'nın Karatay ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Konya'nın Karatay ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
H.K. idaresindeki 42 BP 826 plakalı otomobil, Aslanlı Kışla Caddesi'nde M.E. (52) kontrolündeki 42 AZN 472 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü M.E, ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası bir süreliğine kesintiye uğrayan adliye tramvay hattı araçların kaldırılmasının ardından açıldı.??
Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel