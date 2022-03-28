Karatay'da "Kağıt Rölyef Atölyesi" projesi tamamlandı

KARATAY, KONYA (Bültenler) - Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sanatın sanatçının yanında yer almaya devam edeceklerinin altını çizerek; "Belediye olarak sanata, ekonomiye ve istihdama katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ile İnovatif İş Kadınları ve Gençlik Derneği (İNKAD) işbirliğiyle düzenlenen "Kâğıt Rölyef Atölyesi" tamamlandı.

Kadın kursiyerlerin 9 haftada ortaya çıkardığı el emeği eserleri ise, Karatay Belediyesi Fuaye Alanı'nda düzenlenen sergiyle Konyalı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

KILCA'DAN KADINLARA YÖNELİK YENİ PROJELERİN MÜJDESİ

Serginin açılışını gerçekleştiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kâğıt Rölyef Atölyesi projesine katılarak eğitimlerini tamamlayan kursiyerleri, eğitim veren hocalar ile kursun düzenlenmesinde emeği bulunan herkesi tebrik etti.

El sanatlarının geçmişten geleceğe aktarılan en güzel miraslardan birisi olduğuna dikkatleri çeken Başkan Hasan Kılca ; "Kağıt Rölyef Atölyesi'ne katılan kardeşlerimiz çok güzel eserler ortaya koymuş ve bunları görünce çok heyecanlandım. Projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum. Daha önce de güzel sanatlar alanında belediyemiz ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin işbirliğiyle hazırlanan "Selçuklu Geometrik Motifler Sergisi"ne ev sahipliği yapmıştık. Bugün de Kağıt Rölyef Atölyesi'nde ortaya çıkan eserlerin bulunduğu sergiyi açıyoruz. Güzel sanatların olduğu her alana destek vermeye devam ediyoruz. Karatay Belediyesi olarak 4 mahallemize KOMEK binaları kazandırdık ve buraları Konya Büyükşehir Belediyemize teslim ettik. Bu tesislerimizde de hanım kardeşlerimiz çok güzel işler yaparak bir meslek de edinmiş oluyorlar. Belediye olarak sanata, ekonomiye ve istihdama katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit de, serginin öneminin büyük olduğunu dile getirerek, projenin hayata geçmesinde emeği geçen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya, İNKAD Derneği ile kursiyerlere teşekkür etti.

ÖNCEL: RÖLYEF SABIR VE EMEK İSTEYEN BİR SANAT

Atölye eğitimlerini veren Rölyef Sanatı Eğitmeni Betül Öncel, 9 hafta süren kursun başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtti. Betül Öncel şunları aktardı; "Atölye çalışmamıza 20 kursiyer öğrencimiz katıldı ve 9 haftanın sonucunda toplamda 100'den fazla eser ortaya çıktı. Ben tüm kursiyerlerimle gurur duyuyorum çünkü çok güzel işler yaptık. Bizlere bu imkânı sağlayan Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca ve İNKAD Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz."

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın eşi Şerife Kılca, Karatay Kaymakamı Zafer Orhan'ın eşi Şengül Orhan, Karatay Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan, Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu ile Kent Konseyi Yönetimi, AK Parti Karatay İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Işık, İNKAD Derneği yöneticileri ile kursiyerlerin katılımıyla üç boyutlu kâğıt rölyef eserlerinin yer aldığı sergi açıldı. Öte yandan Kağıt Rölyef Sergisi, 31 Mart'a kadar Karatay Belediyesi Fuaye alanında gezilebilecek.

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