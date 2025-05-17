Karatay'da İnşaatta Erkek Cesedi Bulundu
Konya'nın Karatay ilçesindeki inşaatta bulunan cesedin, bir süredir kayıp olan E.U'ya ait olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ceset hastane morguna götürüldü. Ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.
Konya'nın Karatay ilçesinde, inşaat halindeki bir binada erkek cesedi bulundu.
Vatandaşların ihbarı üzerine Keçeciler Mahallesi Bozkurt Sokak'taki inşaata sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yerde hareketsiz yatan ve bir süredir kendisinden haber alınamayan E.U'nun (39) öldüğünü belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, hastane morguna götürüldü.
E.U'nun kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek.
Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel