Karatay'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Karatay Belediyesinin kadın personeline "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Karatay Belediyesinin kadın personeline "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) tarafından Karatay Belediyesi Meclis Salonu'nda, kadın personele yönelik eğitim semineri verildi. Seminerde sunumlar yapıldı, çağın önemli sorunlarından uyuşturucu bağımlılığı hakkında soru-cevap şeklinde katılımcılara bilgiler aktarıldı. Proje kapsamında, TUBİM büro amirliğinde görevli polis memurları uyuşturucu maddeye başlama nedenleri, bağımlılık döngüsü, madde kullanımı ve bağımlılığın belirtileri, narkotik suçlarla mücadelenin önemi, operasyonel faaliyetler konularında dikkat edilmesi gerekenleri katılımcılarla paylaştı. Annelerin de iletişim ağına dahil edilerek bağımlılıkla mücadelenin ülke geneline yaygınlaştırılması ve bağımlılıkla mücadelede tek ses olunmasının vurgulandığı seminerde madde bağımlılığına karşı neler yapabileceği ele alındı. Güncel AA / Melike Keskin İçişleri Bakanlığı Narkotik Konya Güncel Haberler

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