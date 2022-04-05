Karatay Belediyespor Kulübü Taekwondo Takımı, başarılar elde etmeyi sürdürüyor

HATAY (Bültenler) - Bu sonuçlarla söz konusu sporcular, 27 Haziran ile 7 Temmuz tarihleri arasında Çin'de yapılacak "Dünya Taekwondo Üniversiteler Oyunları" için milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandılar.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Hatay'da düzenlenen "Üniversiteler Türkiye Taekwondo Şampiyonası" Hatay'da gerçekleştirildi.

Hatay Tayfur Sökmen Kampüsü Kapalı Spor Salonu'nda yapılan şampiyona, aynı zamanda 27 Haziran ile 7 Temmuz tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek "Dünya Taekwondo Üniversiteler Oyunları"na hazırlık olarak nitelendiriliyor.

Türkiye'nin 77 üniversitesi ile kulübünden toplamda 712 sporcunun mücadele ettiği müsabakalara katılan Karatay Belediyespor Kulübü Taekwondo Takımı sporcusu Mustafa Yılmaz, 74 kilo erkeklerde Türkiye 2'ncisi olarak gümüş madalyanın sahibi olurken; Mert K. Avcı ise, 63 kilo erkeklerde Türkiye 3'üncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

Taekwondo Takımı sporcuları Mustafa Yılmaz ve Mert K. Avcı, bu başarılarıyla 27 Haziran ile 7 Temmuz tarihleri arasında Çin'de yapılacak olan "Dünya Taekwondo Üniversiteler Oyunları" için milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandılar.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, söz konusu başarılar dolayısıyla Karatay Belediyespor Kulübü Taekwondo Takımı'nı tebrik etti.

Kulübün başarılarıyla kendilerini gururlandırmaya devam ettiğinin altını çizen Başkan Hasan Kılca; "Karatay'ımızda sporun geniş bir tabana yayılması ve gençlerimizin bu alana yönlendirilmesi amacıyla verdiğimiz desteklerimiz devam ediyor. Karatay Belediyespor Kulübümüz 8 branşta faaliyetlerini sürdüren milli ve lisanslı sporcularımız, elde ettikleri başarılarla hem şehrimizi, hem ilçemizi ve kulübümüzü hem de ülkemizi layıkıyla temsil ediyorlar. Bu güzel başarıdan dolayı antrenörlerimizi, sporcu kardeşlerimizi ve ailelerini kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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