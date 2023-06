Karatay Belediyesi, ilçenin altyapısını yenilemek için çalışmalarını sürdürüyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, vatandaşların yaşam alanlarını güzelleştirmek, ilçenin tamamındaki cadde ve sokakların çok daha modern bir görünüme kavuşması amacıyla ilçede altyapı yenileme, asfalt kaplama, parke yol ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz asfalt sezonunda olduğu gibi bu sezonda da ilçe merkezi ve merkeze en uzak tüm mahallelerde yoğun bir şekilde yol yapım, bakım, onarım ve asfaltlama çalışması yürütüyor. Ekipler, yeni sezonun başladığı günden bu yana ilçenin dört bir tarafındaki pek çok noktasında yol çalışması gerçekleştiriyor. Bu çerçevede belediye ekipleri Akabe Mahallesi Saçlı Kasap Caddesinde asfalt serim çalışması gerçekleştiriyor.

"Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda çalışıyoruz"

Ulaşım altyapısı ile ilgili ihtiyacı karşılamaya çalıştıklarını belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaz dönemi ile birlikte yol-asfalt çalışmalarına hız verdiklerini söyledi. Hasan Kılca, asfalt sezonu boyunca altyapısı tamamlanan tüm çalışmaları bitireceklerini söyleyerek, "Karatay Belediyesi olarak ilçe merkezimizin yanı sıra merkeze uzak mahallelerimizde de yoğun bir çalışmamız var. Şu anda ekiplerimiz altyapısı tamamlanmış ilçemizin farklı mahallelerinde tretuvar, kaldırım yapımı, sathi kaplama, asfalt öncesi hazırlık çalışmaları ile asfalt serimi gibi birçok çalışma yürütüyor. Bu çerçevede ekiplerimiz Akabe Mahallesi Saçlı Kasap Caddemizde asfalt serim çalışmalarını yürütüyor. Diğer hizmetlerimizde olduğu gibi fiziki çalışmalarımızı da önceliğimizi hemşehrilerimizin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda belirliyoruz. Bölge halkımızın asfalt talebini not aldık ve çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. İlçemize ve hemşehrilerimize hizmetlerin en güzelini kazandırmaya devam edeceğiz. Amacımız, ilçemizin tüm mahallelerinin yol standardını yükseltmek, her vatandaşımızın daha rahat ve konforlu bir şekilde yaşamını sürdürmesine katkı sunmaktır. Karatay'da vatandaşlarımızın çok daha modern yollara kavuşması için mesai harcayan ekiplerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - KONYA