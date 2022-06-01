Karatay Belediyesi, ilçedeki Emekli Konakları sakinlerine yönelik bir piknik programı düzenledi - Haberler

Karatay Belediyesi ilçeye kazandırdığı Emekliler Konakları sayesinde emeklilerin hem sosyalleşmesine hem de emekliliğin tadını çıkarmalarına önemli katkılar sağlıyor. Karatay Belediyesi bu kapsamda, yaklaşık 500 emekli vatandaşı piknik programında buluşturdu.

Çumra Apa Barajında düzenlenen piknik organizasyonuyla Emekli Konağı sakinleri dostlarıyla bol bol sohbet ederek keyifli bir gün geçirdi.

Emekli Konaklarının birlik ve beraberliğin adresi olduğunu ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ; emeklilerin sosyal hayatını canlandırmak ve birlikte vakit geçirebilmelerini sağlamak amacıyla konak sakinlerini güzel bir piknik programıyla bir araya getirdiklerini söyledi.

EMEKLİ KONAĞI SAKİNLERİNE YÖNELİK ETKİNLİKLER SÜRECEK

Emekli Konaklarında emeklilerin bir araya gelip kaynaştığını ve birçok etkinliğe katılma fırsatı yakaladıklarını belirten Hasan Kılca bu tür programların devam edeceğini vurguladı.

Kılca şunları söyledi; "Emeklilerimiz, emekli konaklarında gerçekleştirilen etkinliklerle zamanlarını iyi şekilde değerlendiriyor ve birlikte vakit geçirerek sosyalleşmiş oluyorlar. Karatay Belediyesi olarak bizler pandemi sürecinin de bitmesiyle konaklarımızdan faydalanan emekli konağı sakinlerimizi güzel bir piknik programıyla buluşturduk. Büyüklerimizin hayır duasını almak ve isteklerine cevap vermek için onların talepleri doğrultusunda hizmetlerimizi gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz."

KARATAY BELEDİYESİ'NİN PROGRAMLARI SOSYAL HAYATIMIZDAKİ KALİTEYİ ARTIRIYOR

Piknik organizasyonundan dolayı memnuniyeti aktaran vatandaşlar ise; "Karatay Belediyesi tarafından bizlerin hizmetine sunulan Emekli Konakları sayesinde yaşam kalitemiz arttı. Düzenlenen gezi ve bu tür programlar ile sosyal hayata daha çok katılıyoruz. Bizlere bu imkânı sunan Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya çok teşekkür ediyoruz" dediler.

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