Karatay Belediyesi, bu kez de ortaokullar arasında 'Dostluk Ve Kardeşlik Futbol Turnuvası' düzenledi

KARATAY, KONYA (Bültenler) - Turnuvaya katılan bütün takımlara başarılar dileyen Başkan Hasan Kılca, "Sportif ve kültürel faaliyetlerle çocuklarımızı fiziksel ve zihinsel olarak gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyoruz" dedi.

Karatay Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla, ortaokul öğrencileri arasındaki dostluk ve kardeşliği daha da pekiştirmek amacıyla "Karatay Ortaokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası" düzenledi.

İlçedeki 28 ortaokuldan oluşturulan takımların mücadele edeceği ve yaklaşık 1 ay sürecek turnuva, yapılacak 44 karşılaşmanın ardından final maçıyla sona erecek.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, Şehit Nihat Gün Spor Tesisleri'nde Kızören Ortaokulu ve Ayşe Hüseyin Özkan İmam Hatip Ortaokulu arasındaki turnuvanın ilk maçının başlama vuruşunu yaparak karşılaşmayı takip etti.

ÇOCUKLARIMIZIN FİZİKSEL VE ZİHİNSEL GELİŞİMİNE KATKI SUNUYORUZ

Turnuvaya katılan okullara ve tüm öğrencilere başarılar dileyen Başkan Hasan Kılca; " Karatay Belediyesi olarak eğitime, spora ve gençlerimize destek vermeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda ilkokullar arasında, Konya basınında çalışan gazeteciler arasında ve yine belediyemizde görev alan çalışma arkadaşlarımız arasında da futbol turnuvası düzenlemiştik. Şimdi de ilçemizdeki ortaokullar arasında dostluk ve kardeşlik futbol turnuvası yapıyoruz. 28 okuldan 504 öğrenci kardeşimiz bir ay boyunca 44 karşılaşmada ter dökecek. Bu yanlızca bir spor etkinliği değil, aynı zamanda çocuklarımızın yeteneklerinin keşfedilmesi anlamında da önemli bir fırsat. Buradaki yetenekli öğrencileri Karatay Belediyespor Kulübümüze de lisanslı futbolcu olarak dahil etmeyi planlıyoruz. Her yıl düzenlediğimiz Karatay Yaz Spor Okulu'nu da önümüzdeki günlerde başlatacağız. Gençlerimizin fiziksel ve zihinsel anlamda gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Spora, sporcuya ve eğitime olan desteklerinden dolayı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür eden Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ise şunları söyledi; "Karatay Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen İlkokullar Arası futbol Turnuvası'na ilçe merkezimizden katılan tüm okullarımıza başarılar diliyorum. Bir ay boyunca devam edecek turnuvayla okullar arasındaki kardeşlik duygusunun da gelişmesine vesile olacağına inanıyorum. Turnuvayı düzenleyen Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca'ya teşekkür ediyorum. Bütün takımlarımıza da bir kez daha başarılar diliyorum."

Bültenler / Güncel