Karatay Belediye Başkanı, Ramazan Bayramı sonrası ilk mesai gününde belediye personeliyle bayramlaştı

Karatay Belediyesi olarak altyapıdan üstyapıya, sosyal ve kültürel projelerle ilçedeki hizmet kalitesini her geçen gün yükselttiklerini ifade eden Hasan Kılca, "İlçemizde yaşanan sıçrama ve başarı hikayesinde her bir personelimizin büyük bir payı var" dedi.

Karatay Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı sonrası ilk mesai gününde personelle bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Ramazan Bayramı tatili dönüşü ilk mesai gününde Karatay Belediyesi personeli düzenlenen bayramlaşma programlarının ilki Karatay Belediyesi Tatlıcak Tesisleri'nde oldu.

Karatay Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği programda personelle bayramlaşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tesislerindeki personelin ardından Karatay Belediyesi hizmet binasında görev yapan tüm personelle de bayramlaştı.

HİZMET KALİTESİNDE ÇITANIN YÜKSELMESİ İLE İLÇEMİZDE BÜYÜK BİR SIÇRAMA OLDU

Başkan Hasan Kılca, bayram süresince özverili gayretleri dolayısıyla personele teşekkür etti. Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak gönlü güzel Karataylılara ve bu eşsiz bir beldeye hizmet ettiklerini ifade etti.

Kılca, şunları söyledi: "Mübarek Ramazan ayı boyunca merkeze uzak mahallelerimizde ve merkezde iftar programları düzenledik. Yine her akşam bir başka mahallemizde teravih programları ve sahur buluşmalarımızla Ramazan ayını hep birlikte dolu dolu yaşadık. Aşevimizde pişen yemeklerimizi bu ay boyunca ilçemizdeki ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştırdık. Ramazan ayı ve bayram süresince Karatay Belediyesi olarak bizler hep sahadaydık. İlçemizde altyapıdan üstyapıya, fen işleri, park ve bahçe işlerinden kültür ile sosyal projelere kadar daha birçok alanda başarı hikayeleri yazılıyor. Yeni asfalt plentimiz yapıldı ve hizmete girdi, tesisler içerisindeki hizmet binasının inşaatı devam ediyor. Bu yıl ilçemize onlarca park yaptık. Ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarımız sürüyor. Bu yeşil seferberliğimiz görevimiz sürecince de devam edecek. Diktiğiniz her fidan her ağaç insanlığa hizmet edecek. Dolayısıyla bu çabanız, inşallah sadaka-i cariye olarak da hanelerinize yazılacağına inanıyorum. Bunların hepsi yeni bir sıçrama ve çıtanın yükselmesi demektir. Bu süreçte emek veren ve alın teri döken tüm personelimizi kutluyorum. Karataylı hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine en güzeline layık. Bizler, hemşehrilerimizin huzuru, mutluluğu ve refahı için ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz."

BAŞKAN KILCA MUHTARLARLA DA BAYRAMLAŞTI

Öte yandan Karatay'da görev yapan mahalle muhtarları da Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'yı ziyaret ederek bayramlaştılar.

Ziyaret dolayısıyla mahalle muhtarlarına teşekkür eden ve muhtarların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Ramazan ayı boyunca tüm muhtarlarımızla güzel bir uyum içerisinde hareket ederek ilçemizde kimin neye ihtiyacı varsa yerine getirmeye gayret ettik. Çabaları ve destekleri dolayısıyla tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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