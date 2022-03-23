Karatay Belediye Başkanı Kılca, belediyenin 3 yıllık çalışmalarını anlattı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediyenin 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait yatırım ve planlama çalışmalarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Karatay Gençlik Merkezi'nde yapılan toplantıda Kılca, eğitim, ulaşım, turizm, tarih, kültür, dönüşüm, şehirleşme, gençlik, spor, sosyal yatırımlar ile çevre ve yeşilden oluşan 9 başlıkta çalışmaları özetledi.

Kılca, yaptığı konuşmada, ilçenin tarihi ve kültürel kimliğini korumak için büyük bir hassasiyet ve gayret gösterdiklerini söyledi.

İlçedeki vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını aktaran Kılca, "Biz geçtiğimiz 3 yıl boyunca, 'İki günü birbirine eşit olan ziyandadır.' anlayışıyla çalışmalarımızı, projelerimizi ve yatırımlarımızı her geçen gün artırdık. Hedeflerimize vaktinden önce ulaştık ve akabinde yeni hedefler belirledik. Hedeflerimize de emin adımlarla yürüyoruz."dedi.

Kılca, belediye olarak her alanda büyük planlamaları kısa sürede hayata geçirdiklerini bildirdi.

"Belediye olarak elektrik enerjimizin tamamını güneşten karşılıyoruz"

Rakamlar üzerinden gidildiğinde yol çalışmalarında ortaya koyulan büyük gayretin sonuçlarının görüldüğünü anlatan Kılca, "Sadece 3 yılda sıcak asfalt, sathi kaplama ve parke yol olarak ilçemizde 623 kilometrelik yol çalışması gerçekleştirdik. Sıcak asfalt çalışmalarımızda rekorumuzu her yıl tazeliyoruz. Belediye olarak elektrik enerjimizin tamamını güneşten karşılıyoruz. 2019 yılının sonunda hizmete aldığımız 4 bin 400 panelden oluşan Saraçoğlu Güneş Enerji Santralimiz ile kurulu gücümüz 1300 kilovata ulaştı."diye konuştu.

Kılca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan katılımıyla Ankara'da gerçekleşen "Sıfır Atık ve Belediyeler" programında sıfır atık eylem planı ve yeni yönetim projesi kapsamında ödüllerini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan aldıklarını hatırlattı.

Sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarından elde edilen tasarruf ve gelirlerin toplam değerinin 5 milyon 400 bin lira olduğuna dikkati çeken Kılca, "506 bin ağacın kesilmesini önledik, 331 bin litre yakıt tasarrufu, 91 milyon kilovat enerji tasarrufu sağladık, 602 bin metreküp su israfını önledik." ifadesini kullandı.