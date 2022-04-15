Karatay Belediye Başkanı, iftar programında vatandaşlarla buluştu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Karatay Belediyesi tarafından, merkeze uzak Ovakavağı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programı Ovakavağı Kapalı Pazar Market'inde gerçekleştirildi.

KARATAY'IMIZ İÇİN DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR

İftara katılan vatandaşlara teşekkür eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca şunları dile getirdi; "Her akşam ilçemizin bir başka mahallesindeki iftar sofralarımızda kıymetli hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Rabbim bu birliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın. Karatay Belediyesi olarak ilçemizin tamamına hizmetin en iyisini en güzelini vermenin gayretindeyiz. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri öncesinde Ovakavağı Mahallemiz için neler yapılabileceğini ekibimizle tespit ettik ve göreve geldiğimiz günden itibaren de bu ihtiyaçların giderilmesi için çalışıyoruz. Biz sizlere hizmet etmek için bu göreve talip olduk. Onun için de Karatay'ımız ve Ovakavağı için daha yapacak çok işimiz var. Konya'da ve ilçe merkezinde ne varsa Ovakavağı ile diğer bütün mahallelerde de aynı hizmetlerin olması için çalışmaya devam edeceğiz."

KARATAYIMIZIN 80 MAHALLESİ İÇİN HEP BİRLİKTE ÇABALIYORUZ

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de programda yaptığı konuşmada Ovakavağı ve çevre mahallelerden iftara katılan vatandaşların Ramazanlarını tebrik etti.

İlçe Başkanı Mehmet Genç; "Çok güzel bir ortamda hep birlikte iftarımızı yapıyoruz. Bu mübarek akşamda bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca yerel yönetimlerde ilçemizin tamamında, Karatay'ın 80 mahallesinde çok güzel hizmetlere projelere imza atıyorlar. Bizler de AK Parti Ailesi olarak ilçemizin, Konyamızın ve ülkemizin geleceği için çabalıyoruz" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN HASAN KILCA, VATANDAŞLA TERAVİ SONRASINDA BULUŞTU

Öte yandan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları ve Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri; Ovakavağı iftar programının ardından ilçe merkezine geçti. Başkan Hasan Kılca ile AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Çataltömek Mahallesi'ndeki Safa Camii'nde kılınan teravih namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi.

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