Karataş'ta Denizde Kaybolan Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'nın Karataş ilçesinde serinlemek için denize giren 2 kişiden biri hayatını kaybederken, diğeri suda kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Karataş ilçesine bağlı Tabaklar Mahallesi'nde serinlemek için denize giren Necati Kışoğlu (68) ve Ramazan Balyoz (30) birden şiddetli dalgaların arasında çırpınmaya başladı. Sahildeki diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen su altı arama kurtarma ekipleri, Necati Kışoğlu'nun cansız bedenine ulaştı. Denizde kaybolan Ramazan Balyoz'u arama çalışmaları ise devam ediyor. - ADANA