Üye Girişi
Haberler

Karataş'ta Denizde Kaybolan Kişi Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Adana'nın Karataş ilçesinde serinlemek için denize giren 2 kişiden biri hayatını kaybederken, diğeri suda kayboldu. Necati Kışoğlu'nun cansız bedeni bulunurken, Ramazan Balyoz'u arama çalışmaları sürüyor.

Adana'nın Karataş ilçesinde serinlemek için denize giren 2 kişiden biri hayatını kaybederken, diğeri suda kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Karataş ilçesine bağlı Tabaklar Mahallesi'nde serinlemek için denize giren Necati Kışoğlu (68) ve Ramazan Balyoz (30) birden şiddetli dalgaların arasında çırpınmaya başladı. Sahildeki diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen su altı arama kurtarma ekipleri, Necati Kışoğlu'nun cansız bedenine ulaştı. Denizde kaybolan Ramazan Balyoz'u arama çalışmaları ise devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title