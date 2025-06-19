Karataş, Mühye ve Yakupabdal Mahallelerinden İmar Sorununa Protesto

Çankaya'ya bağlı Karataş, Mühye ve Yakupabdal mahallelerinde ikamet edenlerden oluşan bir grup, imar sorunu yaşadıkları gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) önünde protesto eylemi yaptı.

ABB önünde bir araya gelen mahalle sakinleri, "İmar mağdurları, Güney Ankara Platformu" yazılı pankart açtı.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Gökhan Şahin, Karataş, Mühye, Yakupabdal Mahallelerinin 67 yıldır imar planına alınmadığını, belirsizlik yaşadıklarını, mülkiyet haklarının kullanılamaz hale geldiğini savundu.

Mahallelerinde yaşanan mağduriyetleri aktaran Şahin, mahalle sakinlerinin mevcut yapılarını yenileme ve güçlendirme hakkının bulunmadığını, yeni yapılaşmaların tamamen durdurulduğunu söyledi.

Şahin, mağduriyetlerinin artık son bulması için özel, katılımcı, teknik temellere dayanan ve dava süreçlerine takılmayacak şekilde hazırlanmış bir imar planının hızla onaylanmasını istedi.