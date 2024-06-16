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Karasu'da Yasak Nedeniyle Denize Girilemedi

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Kurban Bayramı'nın birinci günü yasak nedeniyle denize girilemedi. Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da olumsuz hava ve deniz şartlarından dolayı alınan yasak kararı kapsamında sahiller boş kaldı. Her bayram çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Karasu sahiline gelen az sayıda vatandaş, güneşin tadını çıkardı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Kurban Bayramı'nın birinci günü yasak nedeniyle denize girilemedi.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da olumsuz hava ve deniz şartlarından dolayı alınan yasak kararı kapsamında sahiller boş kaldı.

Her bayram çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Karasu sahiline gelen az sayıda vatandaş, güneşin tadını çıkardı.

Tedbirlerini arttıran cankurtaran ekipleri, denize giren vatandaşları sudan çıkardı.

İstanbul'dan bölgeye gelen Avni Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin bayramını kutlayarak, denize giremeseler de güneşin tadını çıkardıklarını belirtti.

Melisa Yıldırım ise "Karasu'ya tatile geldik ama dalgadan dolayı denize girilmiyor. Biz de güneşleniyoruz, yasağın kalkmasını bekliyoruz. Her şey güzel." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı Kaynarca Kocaali Sakarya Karasu Yaşam Güncel Haberler

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