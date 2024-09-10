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Karasu'da yangında mahsur kalan kız kurtarıldı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan yangında mahsur kalan bir kız, babası tarafından alevlerin arasından çıkarıldı. Kızın el ve ayaklarında yanıklar oluştu.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde Selim B., yanan evde mahsur kalan kızı Fetiye B.'yi alevlerin arasından çıkardı. El ve ayaklarında yanıklar oluşan Fetiye B. hastaneye kaldırıldı.

Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'nde Selim B.'ye ait sitede zemin kattaki dairede saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Selim B., güvenlik kulübesinde otururken evinden çıkan dumanları görüp 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp haber verdi. Evde olan kızı Fetiye B.'nin dışarıya çıkamadığını fark eden Selim B., içeri girip alevlerin arasında kalan kızını kurtardı. Fetiye B.'nin el ve ayaklarında yanıklar oluşurken, gelen sağlık ekibi olay yerinde müdahalede bulundu. Dumandan etkilenen Fetiye B.'ye oksijen verildikten sonra Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, evde zarar oluştu.

Haber: Levent KIZILASLAN/ SAKARYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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