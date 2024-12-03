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Karasu'da Yalnız Yaşayan 65 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Karasu'da Yalnız Yaşayan 65 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki Hikmet Ç, temizlik için gelen komşusu tarafından evinde ölü bulundu. Sağlık ekipleri, adamın hayatını kaybettiğini teyit etti. Hikmet Ç'nin KOAH hastası olduğu öğrenildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'nde apartmanda oturan Hikmet Ç'yi (65) temizlik için geldiği sırada yatağında hareketsiz bulan komşusu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği anlaşılan Hikmet Ç'nin KOAH hastası olduğu öğrenildi.

Cenaze, incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel
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