Karasu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında ikamet ettiği tespit edilen yabancı uyruklu zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.

L.B'nin (40) evinde 32 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve 3 cep telefonu, G.A'nın (35) evinde 27 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 3 cep telefonu ve G.B'nin (34) evinde 25 gram sentetik uyuşturucu ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.