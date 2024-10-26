Karasu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1020 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli M.Ö., gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İstanbul'dan getirilen uyuşturucu maddenin ilçede satılacağı bilgisine ulaştı.
Ekiplerce bir araçta yapılan aramada 1020 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheli M.Ö. gözaltına alındı.
Savcılık sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.