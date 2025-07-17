Karasu'da TIR ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde TIR'a arkadan çarpıp, altına giren otomobilin sürücüsü Sinan Aydoğdu (20) hayatını kaybetti, yanındaki Emirhan Güleç (20) ise yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Karasu ilçesi Limandere Mahallesi'nde meydana geldi. Sinan Aydoğdu yönetimindeki 34 BPB 479 plakalı otomobil, emniyet şeridinde duran Emre A.'nın (32) kullandığı 41 AJZ 272 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına girip hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Aydoğdu ile yanındaki Emirhan Güleç yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aydoğdu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

TIR şoförü Emre A. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

HABER: Levent KIZILASLAN- Serhat YILMAZ/KARASU(Sakarya),