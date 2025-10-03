Karasu'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 5 Zanlı Tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 kişinin öldüğü, yanında bulunan çocuğun yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 30 Ağustos'ta Kabakoz Mahallesi 819 Sokak'ta otomobilden inen bir kişi tarafından tabancayla açılan ateş sonucu Ömer Akbay'ın ölmesi ve yanında bulunan 4 yaşındaki M.Ö.K'nin yaralanmasına ilişkin yürüttükleri çalışmada şüphelileri belirledi.

Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda 12 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, Karasu Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi. 3 şüphelinin ise adliyedeki işlemleri sürüyor.

Olay

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 30 Ağustos'ta, sokakta yürürken otomobilden inen bir kişi Ömer Akbay'a silahla ateş açmış, saldırıda Akbay ile yanında bulunan 4 yaşındaki M.Ö.K. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Ömer Akbay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamış, hafif yaralanan M.Ö.K. ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilirken, polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmış, aracı Karasu Limandere mevkisinde terk edilmiş halde bulmuştu.