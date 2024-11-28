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Karasu'da Sığlaşma, Hamsi Avcılarını Zora Soktu
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Karasu ilçesinde yaşanan sığlaşma nedeniyle hamsi tekneleri, nehir ağzında derinliğin yetersiz olması sebebiyle Kocaeli ve Düzce limanlarına yönelmek zorunda kaldı. Balıkçılar, uzun zamandır devam eden bu sorunun çözülmesi için liman yapılmasını talep ediyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesi kıyısında yaşanan sığlaşma sebebiyle hamsi avcılığı yapan tekneler, Kocaeli ve Düzce'deki limanlara yöneldi.

Karadeniz'e açılan hamsi tekneleri, yüklerini boşaltmak amacıyla girecekleri Sakarya Nehri ağzında sığlaşma engeline takıldı. Nehrin Karadeniz'le birleştiği noktada derinliğin 2 metre olması nedeniyle giriş yapamayan tekneler ve troller, en yakın limanlara yönlendirildi.

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, gazetecilere, nehir ağzındaki sorunun uzun yıllardır devam ettiğini, buraya liman yapılması gerektiğini söyledi.

Bıçakcı, nehrin ağzının sığ ve en derin yerinin 2 metre olduğunu vurgulayarak, "Hamsi tekneleri bu nedenle mağdur oldu, nehre girip boşaltım yapamıyor. En yakın liman Kefken'de fakat orada çok kalabalık var. Diğer yakın liman ise Akçakoca'da. Bu limanda da çok fazla tekne var ve boşaltımda zorlanıyorlar." dedi.

Balıkçıların, Tarım ve Orman Bakanlığınca oluşturulan hamsi çıkartma noktalarından biri olan Sakarya'da yük boşalttığını belirten Bıçakcı, "Fakat her zaman odluğu gibi nehir ağzı yine sığlaştı ve girişe müsaade etmiyor. Tekeneler için zaman kaybı ve avlanma süreleri de kısalıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel
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