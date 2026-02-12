'Riskli alan' ilan edilen Karasu sahilinde yıkım başladı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, 'Riskli alan' ilan edilen bölgedeki yapıların yıkım çalışmaları başladı.

'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun' kapsamında 15 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de 'Riskli Alan' olarak ilan edilen Karasu sahilindeki yapılarla ilgili, sahiplerine boşaltılması için verilen tebligatın süresi bugün doldu. Karasu Belediyesi ekipleri sahildeki yapıların yıkımına bu sabah başladı. Yenimahalle, Aşağıaziziye ve Aşağıincilli mahallelerinde başlayan yıkım kapsamında ilk olarak, ruhsatı bulunmayan kaçak yapılar, yazlık işletmeler, tel çitler ve bahçe duvarları kaldırılıyor.