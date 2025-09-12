Karasu'da Plajda Gizlice Kadın Fotoğrafları Çeken Şahıs Tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde plajda gizlice kadınların fotoğraflarını çeken zanlı tutuklandı.

Yalı Mahallesi'nde sahilde güneşlenen bir kadın, bir kişinin telefonla fotoğraflarını çektiğinden şüphe etti.

Kadının telefonu almak istemesi üzerine şüpheli F.A. fotoğrafları silmeye çalıştı.

F.A'nın elinden alınan telefonda yapılan kontrolde başka kadınların da gizlice fotoğraflarının çekildiği ortaya çıktı.

F.A. olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A. tutuklandı.