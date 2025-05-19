Karasu'da Patpat Aracına Kaptırdığı Bacak Sonucu Hayatını Kaybetti

Karasu'da Patpat Aracına Kaptırdığı Bacak Sonucu Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde bahçede çalışan 37 yaşındaki Kerim Öztürk, dengesini kaybederek bacağını tarım aracının dişli mekanizmasına kaptırması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bacağını "patpat" olarak adlandırılan tarım aracının dişli mekanizmasına kaptıran kişi hayatını kaybetti.

Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi'nde bahçede çalışma yapan Kerim Öztürk (37), iddiaya göre dengesini kaybederek bacağını "patpat"ın dişli mekanizmasına kaptırdı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel
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