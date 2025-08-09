Karasu'da Motosiklet Kazası: 83 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 83 yaşındaki A.R.A., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

F.Ç. (20) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile A.R.A. (83) yönetimindeki motosiklet, Yuvalıdere Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
