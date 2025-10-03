Haberler

Karasu'da Market Çıkışı Cinayet: 9 Şüpheli Gözaltında

Sakarya'nın Karasu ilçesinde market alışverişinden dönen Ömer Akbay, tabancalı saldırıda başından vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde eşi ve çocuğuyla birlikte market alışverişinden dönen Ömer Akbay'ın (35), ağustos ayında tabancayla başından vurularak öldürüldüğü cinayete ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Olay, 30 Ağustos'ta saat 19.30 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Kabakoz Mahallesi 819 Sokak'ta meydana geldi. Eşi ve 4 yaşındaki oğlu ile birlikte market alışverişinden ellerinde poşetlerle dönen Ömer Akbay, sokak ortasında uğradığı tabancalı saldırıda başından vuruldu. Olay güvenlik kamerasına da yansırken, Akbay'ın oğlunun bacağına da seken mermi isabet ederken, 2 şüpheli otomobille olay yerinden kaçtı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. 9 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
