Karasu'da kıyı erozyonu; 20 metrelik aşınma oldu

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, kış aylarının sert geçmesi nedeniyle sahilin 2 kilometrelik kesiminde kıyı erozyonu meydana geldi. Dev dalgalar, son 1 ayda 20 metrelik kısımda aşınmaya neden oldu. Belediye Başkanı İshak Sarı, bu yıl çok hızlı aşınma yaşandığını ve bakanlığın inceleme başlattığını söyledi.

Karadeniz'e kıyısı olan Karasu'da, dalgalar nedeniyle 2 kilometrelik plaj kısmında daha önce de oluşan erozyon devam etti. Dev dalgalar, son 1 ay içinde 20 metrelik kıyıyı aldı. Erozyon, sahildeki evin bahçesine kadar geldi. Bahçenin etrafındaki çitlerin erozyonla yok olduğu gözlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne bağlı teknik ekip, bölgede inceleme yaptı. Erozyonun olduğu bölgeye dalgaların ulaşmasını engellemek için Karasu'nun diğer bölgesinde olduğu gibi deniz içinde dalgakıranlar yapılması planlanıyor.