Karasu'da kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti Güncel Haberler Sakarya'nın Karasu ilçesinde kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Sakarya'nın Karasu ilçesinde kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Kurudere Mahallesi'nde ormanlık alanda kesim yapan 40 yaşındaki İsmail Özdemir, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özdemir'i Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Özdemir'in, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevki sırasında kalbi durdu. Ambulansla Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 çocuk babası Özdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaynak: AA / Güncel Devlet Hastanesi İsmail Özdemir Sakarya Güncel Haberler

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