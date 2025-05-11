Karasu'da Fındık Kırma Fabrikasında Yangın: 2 İtfaiye Eri Tehlikede
Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık kırım fabrikasında çıkan yangında, yangına müdahale eden 2 itfaiye eri tehlike atlattı. Yangın, itfaiye aracının sepetinin yanması sonucu kontrolden çıkma riski taşıdı.
1) FINDIK KIRMA FABRİKASINDAKİ YANGINDA 2 İTFAİYE ERİ, TEHLİKE ATLATTI
Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık kırım fabrikasında çıkan, yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alınan yangına müdahale sırasında 2 itfaiye eri tehlike atlattı. İtfaiye erleri yangına müdahale ederken, üzerinde bulundukları itfaiye aracının sepeti, alev aldı. Yanma tehlikesi geçiren itfaiye erleri, sepeti terk edip aracın merdiveninden aşağı indi.
YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Sakarya'nın Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi'nde fındık kırım fabrikasında çıkan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2,5 saatte kontrol altına yangın, havadan görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel