Karasu'da Feci Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Karasu'da Feci Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 20 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, yanındaki yolcu yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde TIR'a arkadan çarpıp, altına giren otomobilin sürücüsü Sinan Aydoğdu (20) hayatını kaybetti, yanındaki Emirhan Güleç (20) ise yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Karasu ilçesi Limandere Mahallesi'nde meydana geldi. Sinan Aydoğdu yönetimindeki 34 BPB 479 plakalı otomobil, emniyet şeridinde duran Emre A.'nın (32) kullandığı 41 AJZ 272 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına girip hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Aydoğdu ile yanındaki Emirhan Güleç yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aydoğdu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

TIR şoförü Emre A. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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