Karasu'da Evinde Ölü Bulunan Kişi
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Lozan Caddesi'ndeki evinde 63 yaşındaki Faruk Zerin'in ölü bulunmasının ardından yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zerin'in hayatını kaybettiğini tespit etti ve cenazesi morga kaldırıldı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Lozan Caddesi'ndeki evinde yaşayan Faruk Zerin'den (63) haber alamayan yakınları ikamete gitti.
Zerin'i yerde hareketsiz halde bulan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince yapılan kontrolde Zerin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Zerin'in cenazesi, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel