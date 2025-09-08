Haberler

Karasu'da Elektrikli Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde elektrikli motosiklete çarpan otomobilin sürücüsü 80 yaşındaki Gülçin Ataoğlu hayatını kaybetti, kızı Serpil Ataoğlu ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. H.P idaresindeki 54 AR 991 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmek istediği sırada Gülçin Ataoğlu idaresindeki elektrikli motosiklete çarptı. Motosikletteki Gülçin Ataoğlu ile kızı Serpil Ataoğlu metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde motosiklet sürücüsü Gülçin Ataoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Serpil Ataoğlu ise ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Anne ve kızının pazar alışverişi yaptıktan sonra evlerine döndükleri öğrenildi.

Otomobil sürücüsü H.P. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
