Karasu'da Denize Girmek 1 Gün Süreyle Yasaklandı

Karasu'da Denize Girmek 1 Gün Süreyle Yasaklandı
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde poyraz rüzgarı ve yüksek dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklandı. Karasu Kaymakamlığı, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla yasağa uymalarını istedi.

KARASU İLÇESİNDE DE YASAKLANDI

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu ilçesinde de denize girmek 1 gün süreyle yasaklandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, bugün etkili olması beklenen poyraz rüzgarı ve beraberinde oluşacak yüksek dalgalar ile rip akıntıları nedeniyle vatandaşların can güvenliğini sağlamak adına bu kararın alındığı belirtildi. Karasu Kaymakamlığı, vatandaşlardan yasağa uymalarını ve denize girmemelerini istedi. Ekiplerin sahil bölgelerinde gerekli denetimleri sürdüreceği aktarıldı.

Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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