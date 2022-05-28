KARASU'DA DALGALARLA AÇIĞA SÜRÜKLENİRKEN SAHİLDEKİLER KURTARDI - Haberler

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KARASU'DA DALGALARLA AÇIĞA SÜRÜKLENİRKEN SAHİLDEKİLER KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SAKARYA'nın Karasu ilçesinde denize giren Afganistan uyruklu kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde denize giren Afganistan uyruklu kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından kurtarılan kişi tedavi altına alındı.

Olay öğleden sonra, Sakarya'nın Karadeniz'e sahili olan Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan plajda meydana geldi. Denize giren Afganistan uyruklu bir kişinin çırpınmaya başladığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirerek yardıma koştu. Yaklaşık 20 dakika suda kalan ve bilinci kapalı olan genç, denizden çıkarıldı. Sahile gelen sağlık ekibi, kalp masajı yaptı. Ambulans ile Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ismi öğrenilemeyen kişi tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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