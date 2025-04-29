Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemi

Ünlü menajer Ayşe Barım için istenen ceza belli oldu
Kurumlar vergisi beyanname süresi 5 Mayıs'a kadar uzatıldı

Şimşek sinyali verdi, milyonları ilgilendiren vergide süre uzatıldı
Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda

İki şehrimizde kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutta
Çakarlı aracıyla trafiğe çıkan sürücü yakalandı, Vali Gül'den paylaşım geldi: Ve beklenen son

Çakarlı sürücü yakalandı, Vali Gül'den manidar paylaşım geldi

Karasu'da Çöp Kamyonu, Yaya Hasan Topaslan'a Çarptı

Karasu'da Çöp Kamyonu, Yaya Hasan Topaslan'a Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Hasan Topaslan, çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken çöp kamyonunu altında kalan Hasan Topaslan (70) hayatını kaybetti. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Karasu Belediyesi'ne ait H.A. idaresindeki 54 PJ 335 plakalı çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Topaslan'a çarpıp, üzerinden geçti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Topaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgeye gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesi sonrasında Hasan Topaslan'ın cansız bedeni Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.