Karasu'da Çöp Atarken Otomobil Çarptı, Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Karasu'da Çöp Atarken Otomobil Çarptı, Bir Kadın Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde çöp atmak için yolun karşısına geçmek isteyen Selime Şinas, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücü teslim oldu.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, çöp atmak için yolun karşına geçmeyen çalışan Selime Şinas (50), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 00.15 sıralarında Aşağı Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki işletmede çalışan Selime Şinas, çöp atmak için yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada, iddiaya göre hızla gelen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu savruldu. Kazada, Şinas ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü kaçtı. Kazayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Selime Şinas'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Şinas'ın cansız bedeni polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜ TESLİM OLDU

Polisin yaptığı çalışmalarda, kazaya karışan otomobili kullandığı tespit edilen kişinin Karasu'da avukatlık yapan Ö.A. olduğu belirlendi. Ö.A., kazadan kısa süre sonra Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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