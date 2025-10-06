Haberler

Karasu'da Çıplak Erkek Cesedi Bulundu

Güncelleme:
Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde çıplak halde bulunan erkek cesedinin 27 yaşındaki Yunus Tufan'a ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde kumsalda çıplak erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin Yunus Tufan'a (27) ait olduğu belirlendi.

Sabah saatlerinde Karasu ilçesine bağlı Denizköy Mahallesi'nde sahilde dolaşan vatandaşlar, kumun üzerinde çıplak halde hareketsiz yatan bir erkek gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hareketsiz yatan erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede ise cesedin, Yunus Tufan'a ait olduğu tespit edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Tufan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
